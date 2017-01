De la Presidencia de la Nación a una cárcel de Jujuy, una caída un poco brusca y una política demasiado errática. La imagen de Milagro Sala no goza del afecto de los sectores medios ni de los trabajadores sindicalizados. En alguna medida implica una apuesta al pensamiento y al voto de la misma marginalidad a la que ella pertenece. Poco o nada que ver con el peronismo, que les guste o no fue siempre un movimiento amante del orden. En rigor, uno no entiende de qué vertiente anarquista surge semejante pasión por el caos. La muletilla imaginada como un dogma que profetiza "no criminalizar la protesta" resulta un absurdo cuestionamiento del orden. Como si en Cuba o en Moscú -antes y ahora- la libertad permitiera el corte de calles y la protesta ilimitada. Néstor tenía una concepción pragmática del poder, jamás se ocupó de los Derechos Humanos en los tiempos en que hacerlo implicaba un compromiso. Se me ocurre que ni se le hubiera pasado por la cabeza convertir a Milagro Sala en una bandera de lucha.