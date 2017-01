No fue un fin de año tranquilo para la ex presidente Cristina Elisabet Kirchner. Durante los últimos días de diciembre, el juez Julián Ercolini la procesó por formar parte de una asociación ilícita en perjuicio de la administración pública. Horas después, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal ordenó reabrir la denuncia del fallecido fiscal Nisman contra la ex mandataria por encubrimiento a los iraníes imputados por el atentado a la AMIA.