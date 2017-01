Si en la Ciudad no valía la pena difundir en Parque Saavedra las obras y transformaciones que se hacían en Villa Crespo, si prácticamente no se contaba la gestión, ahora creen que si nadie explica que hay miles de kilómetros de rutas en marcha en todo el país es difícil mantener la confianza en un Gobierno que no pudo dar demasiadas buenas noticias este año.