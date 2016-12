El episodio que marcaría un antes y después en la extensa saga alrededor de la “corrupción k”. La detención del secretario de Obras Públicas del kirchnerismo mientras intentaba ocultar bolsos con 9 millones de dólares en un convento fue a la vez una tragicomedia surreal y el corolario lógico de un proceso político que había hecho del “retorno” y el dinero negro su piedra fundamental. La excusa a lo Robin Hood para justificar su botín tras ser capturado in fraganti fue uno de los detalles más increíbles del caso, pero lamentablemente, estuvo lejos de ser el único.

3. “Yo no fui la que le dio la plata a José López”, Cristina Kirchner

A través de su cuenta de Facebook, la ex presidenta intentaba despegarse del escándalo de la detención de López, mientras varios legisladores anunciaban su abandono del FpV y kirchneristas de distintos ámbitos repudiaban el episodio. “Yo quiero saber quiénes son, además del Ing. López (Secretario de Obras Publicas durante mi gestión), los responsables de lo que pasó”, escribió Cristina Kirchner.

4. “Cristina Kirchner es una corrupta serial”, Margarita Stolbizer

Cruzando a Cristina Kirchner, quien la había llamado una “denunciadora serial” por su rol en múltiples causas vinculadas a la ex familia presidencial, Margarita Stolbizer recogió el guante y calificó a la ex presidente de “corrupta serial” que “estaba al tanto de todo” los ilícitos en su gobierno y el de su ex marido.

5. “Solo veo gente contando plata”, Nancy Dupláa



La frase que originó centenares de memes y chistes en las redes sociales. La actriz minimizó el escándalo del video de “La Rosadita”, en donde se veía a Martín Báez (hijo de Lázaro) junto a varias personas contando fajos de millones de dólares. “Fue una frase desafortunada”, reconocería más tarde Dupláa.

6. “Cristina va a terminar donde tenga que terminar”, Guillermo Marijuán

Mientras crecía la interrogante sobre si la ex presidente podría ir presa, el fiscal federal que investiga la “ruta del dinero K” estuvo en el programa de Alejandro Fantino en el mes de septiembre y dijo, además, que Cristina estaba cerca de ser detenida.

7. “Si están en sus casas en remera y en patas, es porque están consumiendo energía de más”, Mauricio Macri