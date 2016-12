Esta semana el empresario fue procesado por el juez Julián Ercolini por integrar una asociación ilícita que manejó de manera ilegal los fondos que sus empresas recibieron en obras públicas viales. En esa causa también fueron procesados la ex presidente Cristina Kirchner, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el detenido ex secretario de Obras Públicas José López, entre otros ex funcionarios.