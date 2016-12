"Durante esta semana yo me he dedicado a cerrar toda mi actividad profesional. He cerrado mi consultora. Esencialmente, no creo en los economistas que van a la función pública y dejan sus consultoras abiertas en forma paralela. Me parece que hay que ser y parecer. Yo he decidido abandonar mi actividad profesional en ese campo. He renunciado a la sociedad mediante la cual junto a Carlos Pagni producíamos un programa en TN, he renunciado a ser columnista de La Nación, he renunciado al Senado, he renunciado como director independiente en otra empresa. Me ha llevado bastante tarea durante esta semana dedicarme a evitar el conflicto de intereses que podría acarrear seguir con algún tipo de contrato con alguna otra organización. Yo en el Senado tuve un trabajo para mí muy gratificante que fue asesorar al bloque radical y al senador Naidenoff en temas presupuestarios, que son temas a los que me he dedicado en los últimos años. Tenemos una relación muy fluida y hemos trabajado muchísmo, y ha terminado ahora que me incorporé al gobierno nacional".