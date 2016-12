Algunos la pasan bien. No importa en la situación que se encuentren. No hay presión. No hay culpa. Mariano Jinkis, uno de los protagonistas del escándalo de la FIFA por millonarios pagos de sobornos, se transformó en un claro ejemplo. Seguido de cerca por la Justicia y luego de haber pagado una fianza de $8.000.000, Jinkis se dedicó en el 2016 a jugar al Golf con amigos, competir e incluso ser felicitado en el espacio publicitario del diario La Nación. Don´t worry, be happy.