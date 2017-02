En sus consideraciones Rodríguez señaló: "Ninguna de estas circunstancias se ha presentado en el caso, donde los distintos intervinientes de los Concursos cuestionados y, en particular, la Sra. Procuradora General de la Nación, se han ceñido a los lineamientos legales adoptando las previsiones razonables que sus actuaciones ameritaban. Lo mismo cabe decir respecto de los concursantes que fueran aquí implicados, puesto que del análisis realizado precedentemente se ha determinado que los mismos no solo contaban con antecedentes suficientes para los cargos pretendidos, sino que especialmente en el caso del Concurso n° 102 del MPF, se verificó que no se ha vulnerado el anonimato que debía regir en el examen escrito y que las restantes incriminaciones no guardan relación concreta con su desempeño en el Concurso sino más por cualidades personales que los nombrados tendrían, pero que aun de acreditarse no dejarían de erigirse como una suerte de persecución política y/o ideológica, lo cual se contrapone con las garantías legales que deben primar y deviene intolerable para un Estado de Derecho". El fiscal del caso es Carlos Stornelli y aún no se sabe si apelará o no la decisión de Rodríguez.