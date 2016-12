Solano: En setiembre, durante todo el mes no pasó nada. Siempre la gente orando a Dios. El primero de octubre, ya comienza a venir la gendarmería. El 7 de octubre, viene el Sargento Primero y le dice a Pablito que hay noticias de Perón. Después más tarde vienen, a las cinco de la tarde, y le dicen "Pablito, ahí vienen a buscarte" vienen del gobierno, te llaman. Pablito dijo "yo quiero ver mi carta" "bueno, vamos". Se va, yo voy allá, porque quiero saber bien ese problema. Llegamos, el Comandante Principal dijo que acá hay apoyo en la carta, pero no estaba. El Cabo dijo que a la tarde llegó la carta, y el jefe dijo que esa mañana… al revés las noticias. El 8 de octubre le dijeron Pablito, que lo estaba llamando el gobierno. "Tiene que viajar el miércoles". Por eso se enojó el jefe de gendarmería, porque está bien cuando lo acompaña uno, entonces va a ir, pero solo nomás lo querían mandar. No conoce la ruta. Tenía miedo de perderse.Después el día martes 9 viene a cada rato gendarmería. Yo digo "el gobierno no conoce a Pablito, Pablito no conoce a Perón" A las tres de la tarde empezó a venir mucha gente, con pistolas y armas. Pero estaba calladito Pablito cómo se iba a enojar, siendo que es buen hombre. A las seis de la tarde, la gente dice "vamos a traer caramelos a la tarde, a las seis y media".