Al reafirmar su continuidad en el cargo y hacerse eco de los rumores sobre su eventual alejamiento, el ministro recordó: "Lo que yo dije es que como a todo funcionario, si a uno no le dan los fondos, es una quita de confianza y, además, es por una cuestión de cumplir con los deberes de funcionario publico". "Si no tiene forma de cumplir con la tarea asignada, no puede continuar en el cargo, eso vale para cualquiera. Pero eso lo dije también cuando asumió mi primer mandato con Cristina Fernández de Kirchner, que yo seguía en el cargo mientras tuviera presupuesto para hacer lo que creía que tenía que hacer", añadió.