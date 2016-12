Como parte de las presiones que existen en torno al hipermercado, el año pasado la entonces diputada nacional María Ester Balcedo, ex titular de la cartera de Inspección Municipal durante el primer mandato de Espinoza, presentó un proyecto de ley para declarar como "de utilidad pública" el terreno y expropiarlo, con el fin de "preservar las arboledas existentes en el lugar" y abrir una calle interior que permitiría vincular los barrios periféricos con el Hospital Paroissien y facilitar el acceso a las escuelas especiales que hay en la zona. No obstante, el proyecto no tuvo movimiento, y su futuro probable es la pérdida del estado legislativo.