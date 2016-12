Pero las alegrías de Otero para con Jaime no terminaron allí. Como parte de pago por su encomiable tarea al controlar la concesión de Retiro, Jaime recibió de Otero un hotel en Carlos Paz, una casa de fin de semana en San Isidro y un auto. Todo comprobado judicialmente. Lo que no se pudo comprobar no se agrega a la lista de atenciones que Otero tuvo con Jaime quien lo favoreció con la renegociación del contrato que sigue vigente en la actualidad.