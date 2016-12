"¿Qué 'Feliz Navidad' celebran los miles de desocupados que no pueden llevar el pan digno a su mesa? ¿Qué 'Feliz Navidad' celebran los cientos de empobrecidos por el modelo de la compra-venta? ¿Qué 'Feliz Navidad' celebran los pobres excluidos por la política oficial de la fiesta que era para todos? ¿Qué 'Feliz Navidad' celebran los presos políticos, en la apropiada Jujuy, sin que se pueda celebrar el Milagro de la vida en libertad? ¿Qué 'Feliz Navidad' celebran los millones a los que día a día les dicen que no tienen derecho a la fiesta porque no tienen derecho a la dignidad, a la memoria, la justicia y la verdad?", plantearon los curas kirchneristas.