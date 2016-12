Rousseff fue diagnosticada de linfoma no Hodking en 2009. Debajo de sus axilas, un tumor de dos centímetros y medio apareció una mañana cuando ella se duchaba. Luego vino la punción, el diagnóstico y el tratamiento de quimioterapia. "¿Y cuántas aplicaciones tuviste que hacer vos?", le pregunta Dilma al periodista. "¿Ocho? ! Por Dios! Yo hice menos", dice la mujer. "Pero luego vinieron los rayos". El hombre de prensa le cuenta que lo suyo fue en el cuello y que la quimio lo dejaba de cama. "Es como que un camión te atropelle por la calle. De ida y de vuelta", describe con cierta ironía la mujer. "A mí me tocó uno con acoplado", le dice él. "Seguro que no dejaste de trabajar nunca", acota ella. "Nunca", responde él.