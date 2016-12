"No me gusta poner puntajes antes de que termine su mandato, pero lo cierto igualmente es que nos propuso pobreza cero; eliminar el narcotráfico y unir a los argentinos y no ha logrado nada de todo eso", reflexionó Ciciliani, que reclamó "soluciones sistémicas y globales para los problemas estructurales de la argentina y dejar atrás los acuerdos de coyuntura".