El hotel Lotte New York Palace se ubica al 400 de la Avenida Madison, que hoy amaneció rodeada de vallas, carros de asalto, agentes del servicio secreto y oficiales de la Policía de New York. La cena se extenderá por noventa minutos y no tiene protocolo dispuesto. Trump abrirá la reunión de trabajo y luego escuchará los comentarios de Temer, Varela, Santos y Michetti. Al final, la Casa Blanca tiene previsto emitir un comunicado oficial.