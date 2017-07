En el clásico entre Universidad Católica y la U. de Chile, Jara escupió a Diego Buonanotte y luego le metió una piña en la cara. El árbitro no vio lo sucedido y sólo amonestó al chileno, que minimizó el incidente al término del partido. "No se lo hice a él, no podría hacerle eso a un jugador", aseguró.