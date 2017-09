Sus secretos:

"No elegí un estilo, se fue dando"

"La estructura de mi casa es moderna y no quería eso para la decoración"

"Busqué darle la vuelta para que lo antiguo juegue con toques

contemporáneos"

"Me obsesioné un poco con el azul"

"La idea fue sumar colores y texturas con los almohadones"

"Si bien es una casa que suele estar prolija, cuando saco fotos, corro el lío

para otro lado"