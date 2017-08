"Por último, los últimos dos looks a nuestro parecer son un poco más formales o por lo menos no tan de día. Uno de ellos puede usarse para ir a la oficina ya que cuenta con saco y pantalón, y obviamente la camisa blanca. El segundo es nuestro preferido y también grita moda en su máxima expresión: La camisa desabrochada para lograr un off-shoulder, con pantalón de cuero. ¡No tengan miedo a usarlo así! Queda muy canchero y sutil", dijeron las fashion bloggers Sofía Ganuza y Belén Deluca.