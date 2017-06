Todas las dificultades, todas las piedras. Todo el descreimiento primero, pero aún así yo seguí adelante, siempre. Incluso gente de la familia me hacía, por ejemplo, comentarios muy indirectos diciendo: "Vero, ¿y si te va mal? Si no te va bien, poné una panadería común". Y yo pensaba: "Pero cómo se les ocurre que voy a poner una panadería común. A ver. ¿Qué estoy haciendo?". Ni siquiera mezclar, ni siquiera poner opciones como una segunda alternativa como para tener las dos cosas. No, ni ahí. Cueste lo que me cueste yo voy a llevar adelante este emprendimiento. Y este emprendimiento va a ser grande y va a llevar soluciones a los celíacos de mi provincia y del país luego".