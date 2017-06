Lo primero que vos analizás cuando te vas a mover en un mercado que tiene alto nivel de regulación es: ¿esto se podrá hacer o no? Entonces empezamos a hacer muchas averiguaciones, un trabajo de investigación bastante profundo. Contactamos muchísimos abogados de la city, que nos decían que no se podía. Pero nosotros seguíamos pensando que lo nuestro no tenía que ver con la intermediación financiera, sino con conectar a dos mundos: aquellos que solicitan créditos con aquellos que tienen disponibilidad de efectivo y que tienen ganas de tener un rendimiento más alto de lo que da un plazo fijo. Una de las cosas que a mí me sorprendió hace muchos años es la gente que, tristemente, está en situación de calle y debe pedir para poder comer; la mayoría de las otras personas le dice todo el tiempo que no. Entonces, yo siempre me preguntaba: ¿cómo será formarse con tantos "no" en la vida? Con que uno va y te rebota, va y te rebota. Y nos pasó, cuando empezamos con Afluenta, y a mí particularmente, que todo el mundo me decía que no. Abogados, super reconocidos y a los que quiero muchísimo, me decían: 'Mirá, tu éxito será tu condena. Porque la verdad que apenas empieces a tomar forma eso que querés hacer, te van a prohibir porque las regulaciones están para ser cumplidas'.