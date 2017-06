La convicción que tenemos. Creemos firmemente que tiene que haber un producto para aquellas personas que hoy están fuera del sistema financiero. Con lo cual, trabajamos muchísimo para lograr eso. Latinoamérica es una tierra muy fértil, porque no es un región inclusiva, desde el punto de vista de las finanzas. Desde que arrancamos, financiamos más de 270 millones de pesos en préstamos, o sea, a más de 8 mil familias. Los financiaron 5 mil individuos que querían participar en este proyecto. Hace 5 años, no existía nada de esto. Hoy, ya hay cerca de 15 mil familias en toda la región que transaccionan las partes para poder lograr un mejor rendimiento del dinero. Y el alma del dinero, como decía, está en función de aquel que lo posee. El dinero no es malo ni bueno, sino que lo hace bueno aquel que lo usa.