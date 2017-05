"Nunca había hecho deporte. Tenía 28 años y siempre tuve el mismo peso, nunca fumé, no tomo alcohol, y de golpe un día empecé a sentirme muy mal, a sentir como una presión en el pecho, sentía que no podía respirar y terminé en el hospital con un ataque cardíaco. Poco después me practicaron una cirugía de corazón abierto y comencé a tomar muchos medicamentos que me hicieron sentir muy mal", cuenta.