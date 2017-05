El sonido de la sirena por fin dio inicio a la gran competencia. "Qué nervios, me largué a la gran carrera. Estoy dando mis primeros pasos. Estoy subiendo la primera cuesta y no siento los pies -hace tres grados bajo cero- Voy despacio graduando el ritmo para no cansarme. El Central Park se me está haciendo interminable. Estoy tan cansada pero sólo pienso en salir de este parque y llegar a Times Square", revivió la diseñadora de 28 años.