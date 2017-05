-Trabajar, trabaja, trabajar. Jorge recomienda: "No mezquinar horarios. Yo hace casi hace 11 años que estoy con este proyecto. Parece fantástico, parece que me cayó de arriba, y no es así. Yo hacía esto y mientras tanto trabajaba en mi taller porque era lo que me daba de comer. Después venía los fines de semana, o fuera de horario a mi oficina, a trabajar hasta cualquier hora".