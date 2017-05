"Me levanté en la mitad de la noche, desperté a mi esposa y le dije: 'Marcela, Marcela ¡Despertate! ¿Viste lo del corcho? Sirve para facilitar el parto'. 'Ah, bueno', me contestó con cara de que me había vuelto loco. Por supuesto que se dio media vuelta y siguió durmiendo. Y yo me quedé con la idea", cuenta Jorge, quien lejos de rendirse, siguió adelante, contra viento y marea.