Creo que la brecha entre la academia y el mundo privado aún es grande. Yo me desempeñé en ambos lados, era profesor de la universidad y al mismo tiempo llevaba adelante una actividad privada. Aprendí que, a pesar de que el mundo privado es complejo, es sólo cuestión de aprender a manejarlo. Yo, como ingeniero, tuve que hacer un curso acelerado de empresario. Lo primero que noté es que te consume muchísimo tiempo y energía. No terminas nunca y siempre seguís aprendiendo en "el hacer". En el mundo de los ingenieros, cada uno conoce en detalle los aspectos técnicos y alejarte de ese contacto directo no es fácil de aceptar. Tuve que hacer un duelo muy intenso para resignarme y entender que debía pasar a ocuparme de asuntos más organizacionales de la empresa. Fue difícil para mí pasar a tomar decisiones basadas en el análisis de otras personas y no en el estudio propio.