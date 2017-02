Hoy Ricardo da charlas en escuelas mexicanas para inspirar a los niños y entusiasmarlos para que estudien ciencia. Muchas veces se topa con la apatía de los jóvenes que no encuentran sentido en el estudio. "La vida es muy difícil, sobre todo cuando no tienes los medios. Pero yo creo que si no cuentas con el apoyo familiar, de tu mamá, de tus hermanos, es mucho más difícil aún. He visto amigos que tienen papás con muchos recursos económicos pero que no los respaldan directamente, sólo les dan el dinero. Esos chicos se sienten solos, muchos tienen problemas familiares que van más allá de lo económico, entonces se desmotivan. Los jóvenes que yo he visto dejar la escuela lo hacen porque nadie los guía y apoya".