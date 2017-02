Que es la primera bicicleta del mundo que se puede plegar en un segundo y con un sólo movimiento. Tiene un rodado 26, es eléctrica -lo que significa que te asiste cuando estás pedaleando- y puede alcanzar 60 kilometros de autonomia. La Gi FlyBike se comanda de forma inalámbrica desde un smartphone, desde donde se pueden controlar las luces led, el sistema que bloquea automáticamente la bicicleta cuando uno se aleja y también permite recordar la ubicación. No necesita mantenimiento, ya que sus cubiertas son macizas, por lo tanto tampoco se pinchan. Por otra parte, en lugar de cadena tiene correa dentada, lo que evita que se manche o rompa la ropa del ciclista, no hay que engrasarla y no hace ruido. Además cuenta con un puerto USB para poder recargar dispositivos móviles.