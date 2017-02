La tecnología tiene la capacidad de reemplazar al hombre en los lugares en donde no está y también logra que pocos puedan hacer el trabajo de muchos. La tecnología no se cansa, no duerme, no se distrae, no mira el celular, no se enferma y no festeja el 31 de diciembre. Trabaja. Puede hacerlo más rápido y durante más tiempo. Además, es totalmente objetiva e insobornable. Sin embargo, en materia de seguridad, hay varias instancias en las que hay que tomar decisiones y a esto debe hacerlo una persona con mucha capacitación y experiencia. No existe todavía ninguna tecnología, por más innovadora y moderna que sea, que logre reemplazarnos en lo que hace a la comprensión integral de una problemática, al diseño de una estrategia de seguridad o a la toma de una decisión compleja y adaptada a cada caso particular.