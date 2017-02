Sí y no. Es cierto que todos estamos incorporando cada vez más la tecnología a nuestro cuerpo, incluso al interior del mismo. Eso es un proceso muy natural que, mientras no nos dañe, es algo positivo. Siempre que podemos elegirlo y decidir por nosotros mismos, está bien. Pero hay una connotación negativa en el palabra cyborg. En Hollywood, el cyborg es el malo de la película, el que hace daño. Por eso a muchas personas no les gusta convertirse en Cyborg.