Sin dudas. Cuando preguntamos a los más chicos si les importa la privacidad nos dicen que sí. Pero esto no se ve reflejado en sus prácticas. Por lo tanto, nos damos cuenta de que lo que ocurre es que existe una diferencia conceptual entre lo que entienden los chicos y chicas por privado o íntimo, de lo que entendemos los adultos. Por eso, es necesario preguntarles qué es lo que quieren que esté privado en las redes sociales o en internet, o que no les gustaría que se viralice o publique. En base a sus respuestas es que se puede dialogar y construir reglas consensuadas de uso en donde los adultos podamos explicar nuestro punto de vista, y concientizar sobre la exposición de la imagen personal en tiempos de pantallas digitales. A su vez, es necesario brindar las herramientas técnicas que existen para cuidar la información (contraseñas seguras, configuraciones de privacidad y seguridad de cuentas, encriptación, etc.).