El método tradicional tiene graves falencias. Hoy, lo que se utiliza son las conservadoras plásticas de picnic. Se pone un pañal en el interior, para absorber la humedad, y hielo tipo rolito que, si queda en contacto con el tejido, lo daña, lo necrosa. Tampoco se puede medir ni controlar la temperatura interior y, además, se producen apertura no deseada del contenedor. En cambio Vitaló es un sistema de preservación de órganos para el trasplante (preservar no es lo mismo que conservar), que es único. Puede preservar los órganos mediante refrigeración homogénea y controlada por medio de placas eutécticas, coolers, y una batería con regulador. Una de las grandes ventajas que tiene es que suprime el uso del hielo, lo que garantiza que los tejidos contenidos no se cristalicen y llegue en condiciones óptimas para el trasplante. Además, es apto para trasladar órganos de diferente tipo, pequeños y medianos, porque su temperatura es programable según el tipo de tejido a contener. En cuanto a la manipulación, permite una secuencia de uso, rápida e intuitiva, por su morfología, peso y comunicación propia del sistema sanitario.