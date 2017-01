Lo mejor que tiene es que hay un gran espíritu colaborativo, de poca competencia. En el ecosistema trabajamos de forma bastante coordinada. En Córdoba, por ejemplo, hay una mesa de diálogo -que no es una institución formal- pero que funciona como una más de todas las organizaciones que trabajan para emprendedores. Se trata de hacer actividades coordinadas, se trata de tener una lógica y acompañar al emprendedor en las diferentes etapas para que no se pierda en todo. En cuanto a lo negativo: la falta de roce internacional, de visión internacional. Acá se idean proyectos concebidos para lograr soluciones locales, Muchos chicos quieren hacer algo más regional/global pero nunca salieron del interior, no viajan, no conocen. Esto al punto de que Buenos Aires, muchas veces, termina siendo como otro país. A la hora de hacer un proyecto, muchas veces nos mordemos la cola. Eso achica enormemente las posibilidades de éxito, porque no se validó correctamente el producto. En síntesis, lo que más falta en el interior es apertura y experiencia internacional para elevar el nivel de calidad de los emprendimientos que se generan .