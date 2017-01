Lo primero es no perder nunca el contacto con el cliente. Nosotros tenemos más de 3 millones de cuentas, parecería una tarea imposible, pero no hay que perder de vista que el producto se creó 100% al lado del cliente. Después se masificó y su público pasó a estar desparramados por todos lados. Sin embargo, nos tomamos la tarea de organizar, cada 15 días, una jornada completa con conferencias telefónicas de 15 minutos con clientes. El objetivo es ver cómo podemos hacer mejor las cosas. En increíble porque, en un día, hablás con más de 20 personas, una en Nigeria, otra en Estados Unidos, otra en Turquía. Ahí ves cómo usan las redes sociales en distintos lugares del mundo y sacas las conclusiones que te permiten seguir teniendo un producto coherente y vinculado a las necesidades del cliente. Ese contacto es lo que no tenes que perder nunca porque es el que te marca para dónde tienes que ir.