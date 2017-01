La "despapelización" es el primer paso de empresas y organizaciones privadas y públicas que buscan reducir costos, una mejor organización y contribución al cuidado del medio ambiente. Un empleado medio dedica habitualmente el 40% de su tiempo buscando información, revisando documentación física, emails y archivos en general. Las organizaciones públicas y privadas deben aprender a manejar sistemas digitales porque les trae beneficios concretos. No sólo ahorra costos, sino que aumenta la productividad y competitividad, al tiempo que mejora las condiciones de trabajo. En el caso de las oficinas públicas, además contribuye a democratizar y transparentar la información. Normalmente, las compañías se limitan sólo al primer paso, que es digitalizar, no por falta de voluntad, sino porque muchas veces carecen del conocimiento experto y recursos para dar un segundo paso. Otras, porque creen que acceder a este tipo de tecnologías es caro. Pero lo cierto es que, con escanear papeles no alcanza y existen multiplicidad de modelos para implementar, incluso en una Pyme. En este sentido, la gestión documental electrónica es una de las soluciones más efectivas. Esta gestión abarca desde el escaneo o digitalización de los documentos, software para su captura, búsqueda y visualización de imágenes hasta la implementación de flujos de trabajo y firma digital.