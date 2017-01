Ya tenemos el prototipo, hay mucho interés, tanto por parte de inversores, como de compradores o de quienes quieren participar en la fabricación, distribución y venta del producto. Es difícil poder decirte con exactitud una fecha, porque depende de muchos factores, además ahora estoy abocado, junto a mis socios de San Francisco, al lanzamiento de un nuevo casco de bomberos que diseñé. Sin embargo, muchas cosas juegan a favor de que pueda llevarse al mercado rápidamente, como la necesidad y el interés de contar con esta solución, el hecho de que no utiliza tecnologías nuevas, sino que las combina de forma más inteligente y sustentable. Sin embargo, hay tiempos en esto procesos que no se pueden saltear, así que yo me animaría a decir que vamos a necesitar cerca de dos años para poder verlo en las calles.