Bueno eso tiene que ver con parte de la globalización y de que existan productos y juguetes que se compran en el exterior. Sin embargo, aquellos que se venden en la Argentina, tienen la obligación por ley de tener todos los manuales y las leyendas traducidas al español. Es importante resaltar esto para que los padres entiendan que si compran en el país un juguete importado que no tiene el manual y las indicaciones de seguridad traducidas al español, es un indicio de que no es un producto permitido, o de que no cumple las normas de seguridad y de que está en infracción. El juguete en particular es uno de los productos que tienen más control y exigencia de calidad a través de resoluciones del Estado.