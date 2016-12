1. El primer consejo: tener muy en claro por qué está haciendo justamente eso y no otra cosa.

2. Tener un verdadero dominio de la vertical en la que se va a emprender.

3. Contar con un sólido know how.

4. Tener experiencia en el sector o en esa vertical.

5. Ser consciente de que los casos de éxito que crean fantasías -como los Instagram, WhatsApp, etc- tienen mucha historia detrás (Zuckerberg venía programando desde que tenía 10 años, había hecho muchas cosas antes de llegar a Harvard y tiene un intelecto increíble que le permitió hacer lo que hizo).

6. Armar equipos. Realmente toma mucho tiempo dominar una vertical.

Cuando hablamos de tecnología, si la persona no tiene un Know How técnico y experiencia tiene que rodearse de personas que sí la tengan.

7. Entender el punto de vista de los negocios y saber muy bien por qué se va a emprender dentro de esa vertical.

8. No basarse en la fantasía de que hago una App porque veo que yo la necesito y porque creo que nadie en el mundo la está desarrollando (eso no alcanza para poder generar un proyecto verdaderamente exitoso).