Que se aumenten las edades de retiro parece lógico. Un coronel a los 55 años, un teniente coronel a los 52 y un general a los 60, están en la plenitud para ejercer sus funciones. Retirarlos obligatoriamente es un contrasentido. Eso sí que es bien lógico, pero no debe ignorarse que la prestación del servicio es muy distinta a la de un funcionario público promedio. La disciplina es totalmente distinta, las horas extras no existen, la licencia anual no es un derecho y se les da cuando el superior lo dispone, la prestación del servicio puede significar mudarse a otro departamento, con los consiguientes problemas familiares, sin contar además los riesgos inherentes a cada profesión, porque entrenarse con armas de fuego o manejar un helicóptero no equivalen a informar un expediente.