El dueño de un taxi es un señor de clase media integrado, el peón de una flota está cercano a la esclavitud a manos de un supuesto "inversor" que es tan innecesario como parasitario. Las sociedades son pensadas y formuladas por su clase dirigente, no son el fruto de la codicia de los supuestos "inversores". Mientras el productor reciba tan solo el diez por ciento del precio de venta de un producto cualquiera, no estamos frente a la libertad de comercio sino frente al triunfo del intermediario sobre el productor, y eso siempre nos señala una manifestación de la decadencia. La aduana de la Capital fue dañina para toda la producción nacional cada vez que logró imponer su poder. Cuando el negocio de los importadores mata a los productores, a la larga o a la corta se avecina un estallido social. El lugar del Estado es limitar la codicia de los privados y no poner ministros que se ocupen de destruir a los pequeños comercios. Repito siempre que hay un libro de Saramago, La Caverna, donde se describe esta demencia de los negocios contra los habitantes. Quienes por suerte perdieron las elecciones nunca se ocuparon de este tipo de problemas cuando eran gobierno: no generaban rentas, las coimas y la concentración no molestaban su prosaico interés. El Gobierno actual debe asumir que la concentración de la riqueza es para un gobierno de gente con poder económico tanto un riesgo como una tentación. Es obvio que se están esforzando por sostener los beneficios a los necesitados e incrementarlos cuando lo ven posible, tanto como que lo hacen con mayor seriedad y menor voluntad de utilización política que los anteriores. Es importante que hayan recuperado los créditos para viviendas con subsidio del Estado tanto como los créditos que asignaron para la compra del taxi para el trabajador. Todo eso debe ser apoyado y reivindicado, hacerlo me da autoridad para cuestionar esa teoría por la cual da lo mismo que haya cinco mil farmacias de propiedad familiar que dos o tres cadenas de propiedad anónima. Cada modelo da una realidad distinta, no son detalles, configuran las bases para la construcción de una sociedad integrada.