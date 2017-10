Se casaron en Valladolid el 19 de octubre de 1469. Y aquella sociedad ya no fue la misma. Surgió España como nación creada desde el centro del Estado en virtud de la voluntad de la pareja real. Claro, no fue fácil, el absolutismo incipiente de estos reyes y el absoluto de su nieto Carlos I había que soportarlo. Estrictas medidas de orden y disciplina a las que no estaban acostumbrados ni la nobleza altanera ni las ciudades con su burguesía naciente. La novedosa realidad geopolítica, esto es, el Estado nacional nacía a la sombra y al amparo de la monarquía absoluta y no sin sufrimientos. Fue doloroso para los habitantes de aquellas épocas. Especialmente para la nobleza que vio perder su antiguo poder.