Medina representa el lado más oscuro del sindicalismo: autoritario, prepotente y corrupto. Las mansiones, los automóviles, las armas, los aviones, el dinero y demás bienes con que contaba este dirigente gremial cuya única actividad conocida es la que ejercía en su sindicato hablan no sólo de un evidente y manifiesto enriquecimiento ilícito, sino también de cierta delectación en su exhibición obscena. Porque todas esas riquezas no estaban ocultas. Medina no pudo alcanzar ese nivel patrimonial sin la complicidad o la indiferencia de sectores del poder político.