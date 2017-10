Un buen sistema escolar asegura altos niveles de conocimientos a sus alumnos, pero no se puede agotar en esto, sino que además debe apuntar a eliminar aquellas desigualdades en los niveles de conocimientos de los alumnos que dependen esencialmente de la situación socioeconómica de sus familias. La tarea no es fácil, ya que todos sabemos que la pobreza y la indigencia se concentran en quienes tienen una escasa escolarización. Según el Barómetro Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), en el año 2016, la pobreza afectaba al 33% de las familias, pero esta proporción descendía al 18% entre quienes habían completado la escuela secundaria, mientras trepaba al 47% entre quienes no la habían completado.