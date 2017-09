La gran mayoría de las veces cada especialidad realiza su propio enfoque, independiente el uno del otro. No se comparte el saber y no hay un nexo que unifique criterios. La multidisciplina es un proceso mediante el cual varias disciplinas coinciden para cumplir un determinado objetivo. Aun así, la convergencia no implica un diálogo o una interacción entre las partes, ya que cada una se dedicará al estudio del objeto en común desde su marco.