El NO es caro. Más rápido, más fácil y más barato es no meterse, decir que sí a todo, transar, echarle la culpa a los demás y no asumir los costos emocionales de decirle que NO a un adolescente, siempre al límite del enojo, el insulto, el rechazo y el portazo. Más fácil es decirle que NO a un bebé que va gateando a meter los dedos en el tomacorriente, pero la lógica del cuidado es la misma, no importa la edad.