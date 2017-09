Entre los candidatos a todos esos órganos parajudiciales hay perfiles preocupantes, no únicamente de arribistas de ocasión, avivatos tras un salario pomposo y profesionales no conscientes del uso que harán de ellos en nombre de la paz. También hay personajes de oscuros antecedentes por el lobby hecho a favor de guerrillas y guerrilleros, y juristas que justifican sociológicamente a las guerrillas. Asimismo, hay ex militantes de grupos ya sometidos que no han cesado un instante en usar su poder político, social y judicial para perseguir a quienes consideran sus enemigos o a quienes los combatieron por vías violentas.