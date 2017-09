No hay peor ciego que el que no quiere ver y no hay peor sordo que el que conscientemente elige no escuchar. Pero todo eso no hace que lo que el conjunto de ciegos y sordos no ve y no escucha sea la normalidad. La normalidad es la normalidad. Y en esa normalidad el lugar de los Pata Medina y de los Caballo Suárez es la cárcel.