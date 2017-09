Con esto en mente es posible entender el aporte del judaísmo como paradigma donde cuanto más escrupuloso en términos de observancia religiosa, menos fundamentalista será. El judaísmo como corpus religioso-cultural viviente más antiguo de nuestros días e instituido en el Libro fundacional por excelencia, a diferencia de otras culturas o religiones, su clero no es eclesiástico. Esto es, el rabino, como aquel judío quien ha recibido su ordenación y oficia como maestro, ejemplo y guía en el preceptuado programa de vida judía, no es un sacerdote, heb. Cohén, descendiente patrilineal de Aharón, hermano de Moisés, cuya dinastía presente hasta la actualidad servía en el Templo de Jerusalén para los ofertorios cotidianos y festivos, más otras singulares labores. Luego, se entiende por laico, heb. Jiloní, no quien profesa una indiferencia respecto de lo religioso o cultual, una aconfesionalidad, sino quien no pertenece a la clase sacerdotal (Levítico Rabbá), i.e. el propio pueblo, gr. laikós, sobre el cual recaen todos los deberes preceptuales, salvo lo específico determinado para aquella clase. Se entiende así que, en el judaísmo como programa de vida bajo la normativa bíblico-talmúdica desde al menos tres mil años, el judío laico no es quien vive incumpliendo el programa preceptual que lo define como tal, sino el judío no sacerdote. El judaísmo constituido como forma de vida regida por su ley no admite un ser judío fuera de su cumplimiento; de la misma forma que una ley no acepta su transgresión como forma de cumplirla.