Pero ahí no se terminan las reformas macristas. También se viene la tan mentada reforma laboral, aunque ahora el ministro de Trabajo Jorge Triaca haya acordado con los dirigentes de la CGT que ya no se usará más ese nombre. Pero lo que no podrán esconder es su contenido: una profunda flexibilización laboral y la pérdida de conquistas históricas de la clase trabajadora.